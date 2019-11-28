Виталина Цымбалюк-Романовская может сделать на интимном месте тату с портретом Армена Джигарханяна





Недавно Виталина Цымбалюк-Романовская узнала, что поклонник сделал тату с изображением ее любимого человека, певца Прохора Шаляпина на руке. Пианистка поделилась впечатлениями от этого известия с журналистами, отметив, что идея украшения тела подобными рисунками кажется ей неплохой. Она призналась, что в свои 40 лет не имеет ни одной наколки и теперь рассматривает возможность исправить это. В частности, она готова сделать татуировку в виде лица любимого человека, которым может оказаться Армен Джигарханян. Цымбалюк-Романовская отметила, что была счастлива с ним в прошлом, но если такая тату появится, то только в интимном месте, недоступном для чужих глаз.При этом с Прохором Шаляпином у Виталины Цымбалюк-Романовской “особые отношения”. Однако до сих пор она не определила, кто сыграл в ее жизнь большую роль, передает издание “Дни.ру”.