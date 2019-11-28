Владимир Соловьев объяснил неприятие закона о домашнем насилии наличием нетрадиционных семей





Владимир Соловье считает неправильным то направление, в котором сейчас двигаются депутаты Госдумы. Он называет неправильным выделять домашнее и семейное насилие, ведь оно может произойти где угодно. Телеведущий уверен, что необходимо подходить к этому вопросу системно и комплексно, а не выделять его отдельные элементы. Именно поэтому он предлагает создавать во всем российском обществе атмосферу непринятия абсолютно любого насилия, неважно какого.Еще одной проблемой Владимир Соловьев считает нетрадиционные семьи. Телеведущий обратил внимание на то, что согласно законодательству России, семьей считается союз мужчины и женщины. Именно поэтому те нормы, что сейчас обсуждаются, не будут действовать на пары, состоящие из партнеров одного пола. Формально их насилие по отношению друг к другу не будет относится к семейному и домашнему.Также Владимир Соловьев обратил внимание на отсутствие четких терминов. Телеведущий предложил подробно описать насилие, чтобы суды и граждане не могли самостоятельно трактовать такое спорное и обширное понятие. Именно поэтому он считает, что над этим вопросом необходимо работать дальше.