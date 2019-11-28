Названы самые вредные новогодние блюда





К изжоге, панкреатиту и желчной колике может привести салат «Оливье» в совокупности с алкогольными напитками. Дело в том, что любимое многими блюдо состоит из майонеза, колбасы и соленых огурцов, в которых имеются вредные элементы. Также лучше в Новый год отказаться от употребления солений. Законсервированные помидоры и огурцы способны спровоцировать раздражение желудка. В перечень опасных для здоровья праздничных блюд попали, сельдь под шубой, бутерброды с красной икрой, холодец и мясо по-французски.Главный десерт торт тоже может стать причиной болей в животе. Это касается изделий с маргарином, признанным нездоровым ингредиентом. Из фруктов стоит отказаться от винограда и бананов, которые значительно повышают уровень глюкозы. Небезопасны также сладкая газировка и соки.