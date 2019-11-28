Эксперты назвали 3 худших подарка на Новый 2020 год





Выбор подходящего подарка каждый Новый год занимает умы миллионов россиян. Эксперты говорят, что праздничная традиция не рекомендует дарить три определенные вещи к наступлению 2020 года. В первую очередь ограничить себя в желании купить любую парфюмерию. В год Белой Металлической крысы считается дурным тоном не только преподнесение бюджетных духов, но и элитных ароматов. Лучше всего заменить их антиперспирантами или другими средствами по уходу за телом.Другим нежелательным подарком называют стеклянные фужеры. Это якобы является символом добавления в еду толчёного стекла для избавления от грызунов. Поэтому следует с осторожностью дарить любую хрупкую посуду, особенно избегая её повреждения. Широко известно, что разбитые стеклянные изделия во время праздников могут повлечь за собой целую череду несчастий и разочарований. Совершенно неожиданным оказалось правило о том, что нельзя дарить каких-либо мышей, хомяков или зайцев даже в виде плюшевых игрушек. Такое с первого взгляда нелогичное решение связано с символичным ограничением свободы того, кому дарят грызуна. Альтернативой могут выступить медальоны и брелки с изображением мышей.