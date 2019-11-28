Борис Галкин поделился, как Леонид Филатов отговаривал от свадьбы Наталью Варлей
Российский актер Борис Галкин рассказал, что его коллега Леонид Филатов много лет назад был влюблен в Наталью Варлей. Он даже пытался отговорить начинающую актрису от свадьбы.
Филатов и Варлей учились в Щукинском училище на разных курсах, но дружили, проводили вместе много времени, играли в общих спектаклях. У них были общие преподаватели и друзья.
В тот момент Филатов влюбился в будущую актрису. «Это была не влюбленность, а настоящая любовь. Леня ездил к Наташе на съемки, ухаживал, добивался ее внимания», - поведал Галкин.
Все знаки внимания, попытки завоевать Наталью Варлей оказались безрезультатными. Сердце актрисы принадлежало другому человеку. У них уже была назначена дата свадьбы. И сколько бы ни пытался Филатов отговорить ее от бракосочетания, артистка свое решение не изменила и вышла замуж за Николая Бурляева.
Леонид Филатов умер в 2003 году и похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.
Филатов и Варлей учились в Щукинском училище на разных курсах, но дружили, проводили вместе много времени, играли в общих спектаклях. У них были общие преподаватели и друзья.
В тот момент Филатов влюбился в будущую актрису. «Это была не влюбленность, а настоящая любовь. Леня ездил к Наташе на съемки, ухаживал, добивался ее внимания», - поведал Галкин.
Все знаки внимания, попытки завоевать Наталью Варлей оказались безрезультатными. Сердце актрисы принадлежало другому человеку. У них уже была назначена дата свадьбы. И сколько бы ни пытался Филатов отговорить ее от бракосочетания, артистка свое решение не изменила и вышла замуж за Николая Бурляева.
Леонид Филатов умер в 2003 году и похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.
Культура
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 18:15