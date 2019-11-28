Борис Галкин поделился, как Леонид Филатов отговаривал от свадьбы Наталью Варлей





Филатов и Варлей учились в Щукинском училище на разных курсах, но дружили, проводили вместе много времени, играли в общих спектаклях. У них были общие преподаватели и друзья.В тот момент Филатов влюбился в будущую актрису., - поведал Галкин.Все знаки внимания, попытки завоевать Наталью Варлей оказались безрезультатными. Сердце актрисы принадлежало другому человеку. У них уже была назначена дата свадьбы. И сколько бы ни пытался Филатов отговорить ее от бракосочетания, артистка свое решение не изменила и вышла замуж за Николая Бурляева.Леонид Филатов умер в 2003 году и похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.