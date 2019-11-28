Мария Горбань и Дмитрий Нагиев заинтриговали поклонников совместным фото





Такое обновление сразу вызвало бурную реакцию среди поклонников Марии Горбань и Дмитрия Нагиева. Актеры играли влюбленную пару в сериале «Кухня», их дуэт настолько сильно запомнился зрителям, что артистов продолжают снимать как влюбленных уже в совершенно других проектах. В таких ролях звезды появляются даже в рекламе. Именно поэтому обсуждение их потенциального романа идет уже очень давно.Нередко сами звезды «подливают масла в огонь». Недавно Мария Горбань опубликовала совместное фото с Дмитрием Нагиевым. Звезды сидят вместе, а актриса опирается на плече коллеги. Данное обновление знаменитость подписала лишь одним смайликом – сердцем. Такая ситуация заинтриговала поклонников обоих артистов. Они начали обсуждать тему возможного романа обоих актеров, хотя в итоге пришли к выводу, что, скорее всего, они просто снимаются в очередном проекте, где им предстоит сыграть возлюбленных.Напомним, слухам о романе звезд не мешает даже то, что у них есть личная жизнь. Мария Горбань уже 3 года состоит в браке с Кириллом Зоткиным. Дмитрий Нагиев при этом не комментирует данную тему, однако ходят слухи, что у него есть молодая жена и несколько детей.