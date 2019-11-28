Андрей Чубченко заявил, что Татьяна Доронина переживает сильнейший стресс на фоне потери места директора МХАТ
Заслуженный артист России Андрей Чубченко считает, что актриса Татьяна Доронина переживает сильнейший стресс в связи с потерей места руководителя МХАТа имени Максима Горького. Близкие знакомые 86-летней артистки обсудили происходящее в студии программы “Прямой эфир”.
Татьяна Доронина возглавляла МХАТ более 30 лет и она была уверена, что это не изменится. Однако год назад она перестала быть художественным руководителем и с того времени начала вести затворнический стиль жизни. Знакомые артистки собрались в программе “Прямой эфир”, чтобы обсудить происходящее. Андрей Чубченко считает, что актриса переживает сильнейший стресс. На данный момент у артиста есть возможность переписываться с Дорониной посредством WhatsApp. Согласно его мнению, звезда советского кино уже восстанавливается и чувствует себя лучше.
Искусствовед Галина Ореханова уверена, что Татьяна Васильевна не чувствует себя потерянно. Помощник худрука МХАТа Валентин Клементьев заявил, что у Дорониной осталось много полномочий в театре.
Татьяна Доронина возглавляла МХАТ более 30 лет и она была уверена, что это не изменится. Однако год назад она перестала быть художественным руководителем и с того времени начала вести затворнический стиль жизни. Знакомые артистки собрались в программе “Прямой эфир”, чтобы обсудить происходящее. Андрей Чубченко считает, что актриса переживает сильнейший стресс. На данный момент у артиста есть возможность переписываться с Дорониной посредством WhatsApp. Согласно его мнению, звезда советского кино уже восстанавливается и чувствует себя лучше.
Искусствовед Галина Ореханова уверена, что Татьяна Васильевна не чувствует себя потерянно. Помощник худрука МХАТа Валентин Клементьев заявил, что у Дорониной осталось много полномочий в театре.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:50