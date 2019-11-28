Участница "Дома-2" Алина Рысева рассказала, что ее муж на стороне сделал еще одного ребенка, пока она была беременна





Когда Алина Рысева появилась на проекте, то отметила, что ее жизнь можно легко сравнить с бразильским сериалом. В рубрике "Правда или ложь" девушка призналась, что ее муж изменял ей с другой женщиной в тот момент, когда она была беременна.Алина рассказала, что когда она была на втором месяце беременности, то лежала на сохранении, а в этот момент ее супруг ей изменял с девушкой, которая от него забеременела. В итоге у ее дочери есть еще и сестра.Рысева отметила, что та девушка ей написала, когда она была на девятом месяце беременности. Однако Алина не выставила супруга за дверь сразу, а пыталась ради малышки сохранить семью, но в итоге они все равно развелись. По словам Рысевой, ее бывший муж со своей любовницей даже не общается и ни разу не видел своего второго ребенка, а вот ей с дочерью помогает. Тем не менее, Алина Рысева подчеркнула, что с мужчинами ей не везет ни в жизни, ни на проекте.