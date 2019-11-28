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Участница "Дома-2" Алина Рысева рассказала, что ее муж на стороне сделал еще одного ребенка, пока она была беременна

Участница скандального телевизионного реалити-шоу "Дом-2" Алина Рысева рассказала, что не знала о том, что ее супруг ей изменял. В программе "Бородина против Бузовой" она рассказала, что на протяжении двух лет ее мужчина жил одновременно на две семьи.
Участница "Дома-2" Алина Рысева рассказала, что ее муж на стороне сделал еще одного ребенка, пока она была беременна

Когда Алина Рысева появилась на проекте, то отметила, что ее жизнь можно легко сравнить с бразильским сериалом. В рубрике "Правда или ложь" девушка призналась, что ее муж изменял ей с другой женщиной в тот момент, когда она была беременна.

Алина рассказала, что когда она была на втором месяце беременности, то лежала на сохранении, а в этот момент ее супруг ей изменял с девушкой, которая от него забеременела. В итоге у ее дочери есть еще и сестра.

Рысева отметила, что та девушка ей написала, когда она была на девятом месяце беременности. Однако Алина не выставила супруга за дверь сразу, а пыталась ради малышки сохранить семью, но в итоге они все равно развелись. По словам Рысевой, ее бывший муж со своей любовницей даже не общается и ни разу не видел своего второго ребенка, а вот ей с дочерью помогает. Тем не менее, Алина Рысева подчеркнула, что с мужчинами ей не везет ни в жизни, ни на проекте.

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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:23

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