Участница "Дома-2" Алина Рысева рассказала, что ее муж на стороне сделал еще одного ребенка, пока она была беременна
Участница скандального телевизионного реалити-шоу "Дом-2" Алина Рысева рассказала, что не знала о том, что ее супруг ей изменял. В программе "Бородина против Бузовой" она рассказала, что на протяжении двух лет ее мужчина жил одновременно на две семьи.
Когда Алина Рысева появилась на проекте, то отметила, что ее жизнь можно легко сравнить с бразильским сериалом. В рубрике "Правда или ложь" девушка призналась, что ее муж изменял ей с другой женщиной в тот момент, когда она была беременна.
Алина рассказала, что когда она была на втором месяце беременности, то лежала на сохранении, а в этот момент ее супруг ей изменял с девушкой, которая от него забеременела. В итоге у ее дочери есть еще и сестра.
Рысева отметила, что та девушка ей написала, когда она была на девятом месяце беременности. Однако Алина не выставила супруга за дверь сразу, а пыталась ради малышки сохранить семью, но в итоге они все равно развелись. По словам Рысевой, ее бывший муж со своей любовницей даже не общается и ни разу не видел своего второго ребенка, а вот ей с дочерью помогает. Тем не менее, Алина Рысева подчеркнула, что с мужчинами ей не везет ни в жизни, ни на проекте.
Когда Алина Рысева появилась на проекте, то отметила, что ее жизнь можно легко сравнить с бразильским сериалом. В рубрике "Правда или ложь" девушка призналась, что ее муж изменял ей с другой женщиной в тот момент, когда она была беременна.
Алина рассказала, что когда она была на втором месяце беременности, то лежала на сохранении, а в этот момент ее супруг ей изменял с девушкой, которая от него забеременела. В итоге у ее дочери есть еще и сестра.
Рысева отметила, что та девушка ей написала, когда она была на девятом месяце беременности. Однако Алина не выставила супруга за дверь сразу, а пыталась ради малышки сохранить семью, но в итоге они все равно развелись. По словам Рысевой, ее бывший муж со своей любовницей даже не общается и ни разу не видел своего второго ребенка, а вот ей с дочерью помогает. Тем не менее, Алина Рысева подчеркнула, что с мужчинами ей не везет ни в жизни, ни на проекте.