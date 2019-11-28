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Иван Урагант предложил Тимати и Гуфу записать песню про Казань

Известный российский телеведущий Иван Ургант отреагировал на новость о том, что Казнь была признана самым лучшим городом России. Знаменитость предложил идею, как Москве можно вернуть первенство – Тимати и Гуфу нужно написать песню про сегодняшнего победителя.
Иван Урагант предложил Тимати и Гуфу записать песню про Казань

Об этом Иван Ургант рассказал в привычном новостном блоке в начале очередного выпуска «Вечернего Урганта». Телеведущий сообщил об исследовании Финансового университета, определяющем лучший город России в 2019 году. Он обратил внимание на то, что победителем в этой номинации оказалась Казань, тогда как Москва заняла лишь 5 место. Звезда отметил, что в этом году даже новогодняя елка в столице не будет самой дорогой.

После этого Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев начали обсуждать вопрос, как Москва может вернуть свое первенство. Телеведущий предложил свою необычную идею – нужно, чтобы Тимати и Гуф записали песню не про столицу России, а про Казань. Такой предложение вызвало смех у соведущего и у зрительского зала.

Напомним, клип Тимати и Гуфа «Москва» поставил антирекорд российского YouTube по числу «дизлайков». Меньше чем за сутки видео набрало почти 1,5 млн негативных отметок, а также вызвало сильную критику в сторону обоих исполнителей. Позже данный клип был удален, а Тимати заявил, что выпуск данной композиции не был коммерческим проектом, поэтому ни он, ни Гуф не получали за него никаких денег.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:39

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