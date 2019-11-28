Звезда "Дома-2" Анастасия Стецевят умоляет Саймона Марданшина вернуться на проект





После того, как Анастасия Стецевят умудрилась подвернуть ногу, и ей наложили гипс. Практически все парни проекта носят ее на руках, однако девушка не спешит с кем-то из молодых ребят строить отношения, даже несмотря на то, что сейчас на телестройке появился мужчина, который пришел именно к ней.В итоге девушка призналась Антону Беккужеву, что ей нравится мужчина, который уже покинул проект. Она отметила, что ей симпатичен Саймон Марданшин и даже позвала его обратно на телестройку. По словам Анастасии, если бы он вернулся, то она хотела бы с ним построить отношения.Анастасия Стецевят рассказала, что общалась с ним с помощью переписки, но не флиртовала, потому что была в отношениях с Федором Стрелковым. Но если Саймон вернется, то она попробует создать пару с ним или будет ждать того, кто на него похож.