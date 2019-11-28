Российская телеведущая Елена Малышева указала на продукты, употребление которых может вызвать рак желудка





На начальных стадиях рак желудка протекает практически бессимптомно. Боль и тошноту легко спутать с гастритом или язвой, особенно людям, у которых диагностированы эти болезни. Для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта необходимо здоровое питание, не злоупотреблять жирной, жареной, острой и копченой едой.Елена Малышева считает, что наиболее опасными продуктами являются хлеб, картошка и рис, потому что в них содержится много крахмала. В подтверждение своих слов ведущая программы «Здоровье» на Первом канале приводит исследование японских ученых. В этой стране местные жители употребляют много крахмала, и рак желудка является наиболее распространенным заболеванием. Чтобы избежать болезни, необходимо соблюдать правильный режим питания, не переедать, особенно на ночь, не перегружать желудок.Еще одной распространенной причиной появления опухолей является курение. Оно создает в организме благоприятную для размножения бактерий кислую среду.