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Глушакова вынудили компенсировать экс-супруге сумму до 43 млн рублей

Знаменитый футболист Денис Глушаков был вынужден отдать баснословную сумму экс-супруге. Мосгорсуд обязал участника ФК "Ахмат" компенсировать её в размере до 43 млн рублей.

Футболист Денис Глушаков до сих пор испытывает трудности в сохранении собственных доходов из-за бракоразводного процесса. Известно, что спортсмен состоял в браке с Дарьей Глушаковой с 2009 года, однако их семейная жизнь закончилась в феврале 2019 решением Никулинского суда. За время раздела совместно нажитого имущества, участнику футбольного клуба "Ахмат" пришлось выплатить бывшей супруге около 10 млн. рублей. При этом бывшая жена будет получать 33% от доходов спортсмена на воспитание дочерей до достижения ими совершеннолетия, а также еще по 100 тысяч рублей в месяц для младшей дочери, пока ей не исполнится три года.

Однако такие условия сделки не удовлетворили экс-возлюбленную знаменитого полузащитника. Её адвокат подал апелляционную жалобу в Мосгорсуд. По мнению юристов Дарьи Глушаковой, футболист якобы вывел около 200 млн рублей со счетов уже после расставания. Долгое время оставался нерешенным вопрос владения стоматологической клиникой, который все же перешел во владение Глушакова. После рассмотрения дела столичным судом, власти обязали футболиста выплатить дополнительную компенсацию в размере 42 миллионов рублей. Сам Глушаков сообщил, что намерен оспаривать подобное решение.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:06

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