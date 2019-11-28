Суд оштрафовал ресторан ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой на 100 тысяч за продажу алкоголя





Став владелицей ресторана, у ведущей скандального телевизионного проекта "Дом-2" Ольги Бузовой появился не только перспективный бизнес, но и масса проблем. В ее заведении без необходимого разрешения занимались реализацией алкоголя. В итоге звезде предъявили штраф, который необходимо погасить в связи с решением суда. Известно, что данный приговор можно обжаловать в течение 10 дней.Стоит отметать, что сразу несколько ресторанов телеведущей закрыты из-за технических неполадок. У самой же Ольги Бузовой хорошо получается вести бизнес в интернете, вед совсем недавно она попала в список лучших блогеров в России. Так, чтобы Ольга Бузова разместила рекламу на свой личной странице придется заплатить приблизительно миллион рублей.При этом Ольга Бузова подчеркивает, что деньги для нее - не самое важное, и она мечтает о том, чтобы поскорее встретить свою настоящую любовь.