На лондонском аукционе продали прижизненное издание «Евгения Онегина»





Первое издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» было продано на аукционе Christies в Лондоне за 582 тысячи долларов США. Знаменитое произведение в стихах, выпущенное в 1825 году типографией Департамента народного просвещения Санкт-Петербурга, был продан с трехкратным превышением оценочной стоимости. Что представляло особый интерес для коллекционеров, так это первая глава в оригинальном переплете, выпущенная при жизни автора. Лоты также включали 8 томов из библиографии русского поэта, которые были опубликованы с 1825 по 1832 год.Всего на аукцион было выставлено более 120 редких книг из частной европейской коллекции, в том числе работы Михаила Лермонтова, Федора Достоевского, Льва Толстого и других авторов. Первое прижизненное издание басен Ивана Крылова было продано за 93 тысячи долларов, а уникальный экземпляр пушкинской поэмы «Руслан и Людмила» купили за 179 тысяч долларов. Кроме того, 218 тысяч долларов были окончательной ценой за единственное в своем роде двухтомное издание «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя.