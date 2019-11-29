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«Дразнила дирижера»: Ирина Безрукова поделилась воспоминаниями о своем детстве

Известная российская актриса Ирина Безрукова рассказал о своем детстве. Знаменитость поделилась воспоминаниями о том, как она вместе с сестрой дразнила дирижера и проводила лето в селе у бабушки в Харьковской области Украины.
«Дразнила дирижера»: Ирина Безрукова поделилась воспоминаниями о своем детстве

Ирина Безрукова отметила, что ее родители познакомились в Центральной городской больнице Ростова-на-Дону. Отец играл в местном симфоническом оркестре на гобое, а мать работала в медицинском учреждении медсестрой. Позже семья временно переехала в ГДР. Это произошло из-за того, что отца перевели в военный оркестр, расположенный в этой стране.

При этом большую часть своего детства Ирина Безрукова провела в Ростове-на-Дону. Будущая актриса вместе с сестрой попала в новый садик, который до сих пор вспоминает с улыбкой. Он был уютным и просторным как внутри, так и снаружи. Отец часто брал дочерей с собой на репетиции, где они регулярно баловались. Девочки бегали по пустому залу и громко хлопали сидениями. Каждый раз дирижер оборачивался, а сами музыканты громко смеялись. Так они его дразнили регулярно, хотя и получали потом выговоры от отца.

Летом Ирина Безрукова уезжала к бабушке в село. Она жила в Харьковской области Украины, тут же родилась и мать звезды. Летом сестры постоянно были на речке, где проводили целые дни. В селе будущая актриса отдыхала от городской жизни и набиралась сил на долгие месяцы вперед, сообщает Teleprogramma.pro.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 04:01

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