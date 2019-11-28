Звезда "Дома-2" Юлия Белая выложила в Сети свое новое фото в купальнике

Среди тех, кто видел этот снимок были и такие, кто отметил, что не против с такой красоткой провести ночь. Однако некоторые подчеркнули, что складывается ощущение, глядя на девушку, что она всю ночь отработала в сауне. Другие хейтеры подчеркивали, что девушка постоянно одевается вызывающе и производит впечатление легкодоступной.Сама же звезда "Дома-2" не стала молчать и ответила недовольным пользователям Сети, что недавно испытала стресс, а также совсем мало спит.Стоит отметить, что Юлия Белая пришла в проект в начале 2019 года и сейчас то ссорится, то вновь мирится с Евгением Ромашовым. По словам девушки, она немного переживает, что между ней и Евгением может стать Клавдия Безверхова, которая ему недавно призналась в своей симпатии.