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Звезда "Дома-2" Юлия Белая выложила в Сети свое новое фото в купальнике

Участница скандального телевизионного реалити-проекта "Дом-2" Юлия Белая сделала фото в купальнике на яхте. На снимке отчетливо видно, что у девушки пышная грудь, а также длинные и стройные ноги. Это фото Юлия Белая выложила в интернете.
Звезда "Дома-2" Юлия Белая выложила в Сети свое новое фото в купальнике

Среди тех, кто видел этот снимок были и такие, кто отметил, что не против с такой красоткой провести ночь. Однако некоторые подчеркнули, что складывается ощущение, глядя на девушку, что она всю ночь отработала в сауне. Другие хейтеры подчеркивали, что девушка постоянно одевается вызывающе и производит впечатление легкодоступной.

Сама же звезда "Дома-2" не стала молчать и ответила недовольным пользователям Сети, что недавно испытала стресс, а также совсем мало спит.

Стоит отметить, что Юлия Белая пришла в проект в начале 2019 года и сейчас то ссорится, то вновь мирится с Евгением Ромашовым. По словам девушки, она немного переживает, что между ней и Евгением может стать Клавдия Безверхова, которая ему недавно призналась в своей симпатии.

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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:40

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