Дмитрий Шепелев поделился подробностями воспитания сына от Жанны Фриске

После смерти исполнительницы Шепелев самостоятельно занимается воспитанием их общего сына. В свои шесть лет Платон уже смог выделить список наиболее интересных для себя специальностей. Например, ранее он хотел быть пианистом, а потом ему понравился футбол, но теперь ребенок намерен стать рок-музыкантом. Шепелев не мешает сыну в поиске хобби и увлечений, а также он старается воспитывать ребенка в уважении личного пространства. Например, он запрещает ему входить без стука в комнату, которую делит с Екатериной Тулуповой. Также мальчику нельзя во время нахождения за столом озвучивать “туалетные слова”.Дмитрий Шепелев объясняет эти правила тем, чтобы избегать возникновения неловких ситуаций и недоумений. Как выделил шоумен, его избранница поладила с ребенком.