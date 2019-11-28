Венгрия не будет участвовать в "Евровидении-2020"





Венгрия объявила о выходе из конкурса песни "Евровидение", что породило множество слухов. В частности, иностранные СМИ объясняли подобное решение негативной реакцией местных политиков на ЛГБТ-позитивный настрой всего состязания. Хотя официальная причина отказа не указана, источники из общественного телевидения Венгрии считают, что это связано с ростом гомофобной риторики в стране. Это также подтверждается случаем, когда один проправительственный комментатор назвал конкурс "гомосексуальной флотилией".В предыдущие годы государственная телекомпания MTVA провела собственный песенный конкурс, победитель которого впоследствии представлял Венгрию на "Евровидении". Теперь фанаты не увидят венгерских исполнителей в 2020 году из-за якобы проводимой государством правой политики. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, опроверг любые обвинения в гомофобии, но не дал никаких других объяснений этой ситуации. Напомним, конкурс будет проходить в Амстердаме в следующем году, в котором примут участие музыканты из 41 государства, а Болгария и Украина вернутся после годового отсутствия.