Венгрия не будет участвовать в "Евровидении-2020"
Иностранные СМИ сообщают об отказе Венгрии выставлять музыкантов для "Евровидения-2020". По предварительной информации, страна не будет участвовать из-за пропаганды прав ЛГБТ.
Венгрия объявила о выходе из конкурса песни "Евровидение", что породило множество слухов. В частности, иностранные СМИ объясняли подобное решение негативной реакцией местных политиков на ЛГБТ-позитивный настрой всего состязания. Хотя официальная причина отказа не указана, источники из общественного телевидения Венгрии считают, что это связано с ростом гомофобной риторики в стране. Это также подтверждается случаем, когда один проправительственный комментатор назвал конкурс "гомосексуальной флотилией".
В предыдущие годы государственная телекомпания MTVA провела собственный песенный конкурс, победитель которого впоследствии представлял Венгрию на "Евровидении". Теперь фанаты не увидят венгерских исполнителей в 2020 году из-за якобы проводимой государством правой политики. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, опроверг любые обвинения в гомофобии, но не дал никаких других объяснений этой ситуации. Напомним, конкурс будет проходить в Амстердаме в следующем году, в котором примут участие музыканты из 41 государства, а Болгария и Украина вернутся после годового отсутствия.
Венгрия объявила о выходе из конкурса песни "Евровидение", что породило множество слухов. В частности, иностранные СМИ объясняли подобное решение негативной реакцией местных политиков на ЛГБТ-позитивный настрой всего состязания. Хотя официальная причина отказа не указана, источники из общественного телевидения Венгрии считают, что это связано с ростом гомофобной риторики в стране. Это также подтверждается случаем, когда один проправительственный комментатор назвал конкурс "гомосексуальной флотилией".
В предыдущие годы государственная телекомпания MTVA провела собственный песенный конкурс, победитель которого впоследствии представлял Венгрию на "Евровидении". Теперь фанаты не увидят венгерских исполнителей в 2020 году из-за якобы проводимой государством правой политики. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, опроверг любые обвинения в гомофобии, но не дал никаких других объяснений этой ситуации. Напомним, конкурс будет проходить в Амстердаме в следующем году, в котором примут участие музыканты из 41 государства, а Болгария и Украина вернутся после годового отсутствия.