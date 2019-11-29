Кетамин может помочь справиться с алкогольной зависимостью
Научные сотрудники из Университетского колледжа Лондона выяснили, что медицинский препарат кетамин может оказать помощь в борьбе с алкогольной зависимостью. Одна доза лекарства способна уменьшить количество употребляемых спиртных напитков.
Ученые провели эксперимент, в котором приняло участие 90 человек, неравнодушных к алкоголю. В первый день им всем предложили выпить пиво, и попросили оценить свою готовность выпить еще, и уровень наслаждения от разных спиртных напитков, которые показывали на фото.
На второй день добровольцы должны были воздержаться от напитка, а на третий день 30-ти участникам внутримышечно ввели кетамин. Препарат влияет на формирование зависимости в организме человека, воздействует на систему вознаграждения.
Наблюдение проводилось в течение десяти дней и показало уменьшение желания злоупотреблять алкоголем у добровольцев, которым делали укол. Результат был заметен еще девять месяцев после эксперимента.
Ученые провели эксперимент, в котором приняло участие 90 человек, неравнодушных к алкоголю. В первый день им всем предложили выпить пиво, и попросили оценить свою готовность выпить еще, и уровень наслаждения от разных спиртных напитков, которые показывали на фото.
На второй день добровольцы должны были воздержаться от напитка, а на третий день 30-ти участникам внутримышечно ввели кетамин. Препарат влияет на формирование зависимости в организме человека, воздействует на систему вознаграждения.
Наблюдение проводилось в течение десяти дней и показало уменьшение желания злоупотреблять алкоголем у добровольцев, которым делали укол. Результат был заметен еще девять месяцев после эксперимента.
Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 03:00