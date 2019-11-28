Мать Светланы Бондарчук заявила о воссоединении дочери с Федором Бондарчуком

О расставании Светланы Бондарчук и Федора Бондарчука стало известно в 2016 году, но звезды отметили, что сохранили дружеские отношения. София Маслова работает в одном из столичных театров и поддерживает связь с бывшим зятем, который, в свою очередь, поздравляет экс-супругу со всеми праздниками. В разговоре с журналистами мать светской львицы выразила уверенность в том, что ее дочь и режиссер вскоре наладят отношения, поскольку за годы брака они привыкли друг к другу. После развода Светлана Бондарчук долгое время не комментировала произошедшее, но в прошлом году она призналась, что до сих пор не может объяснить свой развод. Она посоветовала публике работать над отношениями постоянно, чтобы укрепить их.В браке Светланы и Федора Бондарчуков родились сын и дочь. Недавно режиссер связал себя узами брака с Паулиной Андреевой, а само торжество звезды решили сохранить в секрете.