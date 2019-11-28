Организаторы представили логотип конкурса «Евровидения-2020»





Право провести у себя творческий конкурс получил живописный голландский город Роттердам. После победы исполнителя Дункана Лоуренса с композицией Arcade, страна радушно готовится принимать у себя посетителей., - отмечает продюсер конкурса Ситсе Баккер.Временная шкала на логотипе берет свое начало как раз с цветов голландского флага. Это связано с тем, что во время проведения первого «Евровидения» в Швейцарии в 1956 году, первым выступал именно певец из Нидерландов., - подмечает исполнительный директор «Евровидения» Йон Ола Санд.