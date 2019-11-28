Организаторы представили логотип конкурса «Евровидения-2020»
Организаторы представили новый логотип конкурса «Евровидения-2020», который состоится в Нидерландах. Минималистичный символ состоит из флагов 41 стран-участниц, расположенных в порядке первого участия в музыкальном мероприятии.
Право провести у себя творческий конкурс получил живописный голландский город Роттердам. После победы исполнителя Дункана Лоуренса с композицией Arcade, страна радушно готовится принимать у себя посетителей. «Логотип соответствует характеристикам голландского дизайна: он минималистичный, экспериментальный и инновационный. Он рассказывает историю, он достаточно яркий и, что не мало важно, широко применимый», - отмечает продюсер конкурса Ситсе Баккер.
Временная шкала на логотипе берет свое начало как раз с цветов голландского флага. Это связано с тем, что во время проведения первого «Евровидения» в Швейцарии в 1956 году, первым выступал именно певец из Нидерландов. «Мы крайне удовлетворены логотипом для конкурса, который в совершенстве отражает 65 лет наследия», - подмечает исполнительный директор «Евровидения» Йон Ола Санд.
Право провести у себя творческий конкурс получил живописный голландский город Роттердам. После победы исполнителя Дункана Лоуренса с композицией Arcade, страна радушно готовится принимать у себя посетителей. «Логотип соответствует характеристикам голландского дизайна: он минималистичный, экспериментальный и инновационный. Он рассказывает историю, он достаточно яркий и, что не мало важно, широко применимый», - отмечает продюсер конкурса Ситсе Баккер.
Временная шкала на логотипе берет свое начало как раз с цветов голландского флага. Это связано с тем, что во время проведения первого «Евровидения» в Швейцарии в 1956 году, первым выступал именно певец из Нидерландов. «Мы крайне удовлетворены логотипом для конкурса, который в совершенстве отражает 65 лет наследия», - подмечает исполнительный директор «Евровидения» Йон Ола Санд.
Общество
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 15:55