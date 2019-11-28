Четырехлетняя внучка Игоря Крутого исполнила песню Ирины Аллегровой “Все мы бабы-стервы”

На опубликованном видео запечатлено, как Деми-Роуз поет песню Ирины Аллегровой “Все мы бабы-стервы” сидя на кровати. В подписи к посту Игорь Крутой отметил, что к своим четырем годам его внучка смогла сделать для себя кое-какие выводы. Также композитор поинтересовался у публики, насколько Деми-Роуз права. В комментариях многие фолловеры поддержали ребенка, отметив наличие слуха, а также под видео высказался оперный певец Юсиф Эйвазов.Игорь Крутой напомнил поклонникам, что он написал музыку для песни Аллегровой, а автором слов является Симон Осиашвили.