В Росконтроле назвали опасные марки филе индейки





Специалисты проверили продукцию пяти российских производителей. Участниками стали бренды «Индилайт», «Краснобор», «ВкусВилл», «Пава Пава» и «Идис». Филе бедра было исследовано по различным параметрам качества и безопасности. Результаты проверки оказались довольно-таки отрицательными. Марки «ВкусВилл», «Пава Пава», «Идис» и «Индилайт» не соответствовали нормам безопасности, поэтому в Росконтроле их решили не рекомендовать. Основной причиной стал высокий уровень бсемененности мезофильной микрофлорой и присутствие опасных бактерий – сальмонелл.Некоторые положительные различия от выше названных были у бренда филе индейки «Краснобор». Его посчитали менее опасным для употребления, но под сомнение попала свежесть продукции данного производителя. Таким образом, ни одну марку из образцов, Росконтроль не признал годным к покупке.