Борис Корчевников пожаловался на прошедшее без отца детство





Как отметил Борис Корчевников, он часто спрашивал у матери, где его отец, на что она отвечала ему:. По мнению телеведущего, ее слова стали беспощадными по отношению к нему. В итоге артист все детство провел без отца, что показалось ему тяжелым временем. Мать воспитывала его так, чтобы он вел себя хорошо, что якобы в итоге могло помочь вернуть родителя. В студии программы находилась Наталья Гудкова, которая сама воспитывает сыновей без участия отцов, что называет ужасным по отношению к детям.Как известно, Ирина Корчевникова работала во МХАТе помощником Олега Ефремова, а также некоторое время занимала пост директора Театра кукол имени Образцова. Со своим отцом Борис Корчевников познакомился в возрасте 13 лет, а в 2015 году Вячеслав Орлов скончался.