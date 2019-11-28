Борис Корчевников пожаловался на прошедшее без отца детство
Российский журналист Борис Корчевников пожаловался на прошедшее без отца детство. Актриса Наталья Гудкова, которая стала гостьей студии шоу “Судьба человека”, поддержала коллегу.
Как отметил Борис Корчевников, он часто спрашивал у матери, где его отец, на что она отвечала ему: “Папа ушел, потому что ты плохо себя вел”. По мнению телеведущего, ее слова стали беспощадными по отношению к нему. В итоге артист все детство провел без отца, что показалось ему тяжелым временем. Мать воспитывала его так, чтобы он вел себя хорошо, что якобы в итоге могло помочь вернуть родителя. В студии программы находилась Наталья Гудкова, которая сама воспитывает сыновей без участия отцов, что называет ужасным по отношению к детям.
Как известно, Ирина Корчевникова работала во МХАТе помощником Олега Ефремова, а также некоторое время занимала пост директора Театра кукол имени Образцова. Со своим отцом Борис Корчевников познакомился в возрасте 13 лет, а в 2015 году Вячеслав Орлов скончался.
Как отметил Борис Корчевников, он часто спрашивал у матери, где его отец, на что она отвечала ему: “Папа ушел, потому что ты плохо себя вел”. По мнению телеведущего, ее слова стали беспощадными по отношению к нему. В итоге артист все детство провел без отца, что показалось ему тяжелым временем. Мать воспитывала его так, чтобы он вел себя хорошо, что якобы в итоге могло помочь вернуть родителя. В студии программы находилась Наталья Гудкова, которая сама воспитывает сыновей без участия отцов, что называет ужасным по отношению к детям.
Как известно, Ирина Корчевникова работала во МХАТе помощником Олега Ефремова, а также некоторое время занимала пост директора Театра кукол имени Образцова. Со своим отцом Борис Корчевников познакомился в возрасте 13 лет, а в 2015 году Вячеслав Орлов скончался.