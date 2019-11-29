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Иосиф Пригожин показал себя в новом образе с бородой

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин удивил подписчиков в Instagram неожиданным снимком. Супруг Валерии показал себя в новом образе с бородой и поинтересовался, идет ли он ему, хотя позже признался, что жена не одобрила такой внешний вид.
Иосиф Пригожин показал себя в новом образе с бородой

Иосиф Пригожин постоянно гладко выбрит, однако недавно все изменилось. В Instagram продюсер опубликовал снимок с бородой и поинтересовался у подписчиков, стоит ему оставить такой стиль или нет. Поклонники знаменитости одобрили такие перемены в его внешнем виде и отметили, что растительность на лице ему идет.

Журналисты Teleprogramma.pro связались с Иосифом Пригожиным и поинтересовались у него, почему он пошел на смену стиля. Точного ответа продюсер не смог дать и объяснил эту ситуацию сразу несколькими факторами. Во-первых, на него нашла осенняя хандра. Во-вторых, сейчас модно носить бороду, и он решил попробовать сам. В-третьих, он не знал, какого цвета волосы вырастут на его лице, поэтому ему был просто интересно.

Несмотря на восторги подписчиков, отмечает Иосиф Пригожин, его супруга Валерия не оценила таких перемен. Продюсер отметил, что жена предпочитает, когда он гладко выбритый. Сейчас знаменитость не знает, что делать, поэтому даже попросил совета у корреспондента. Та посоветовала ему прислушаться к мнению супруги, с чем звезда в конечном итоге согласился. Многим теперь интересно, как быстро продюсер сбреет бороду.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 00:01

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