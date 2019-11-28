Максим Фадеев раскрыл загадку, кто из артистов на самом деле пел его голосом





До последнего момента всех фанатов мучил вопрос, кто все-таки является исполнителем известной композиции. Предполагалось, что голос принадлежал исполнительнице Ольге Серябкиной. В ходе концерта оказалось, что популярный российский хит, возглавляющий первые позиции во всех музыкальных чартах, исполнял Максим Фадеев. Высокий голос певца просто покорил аудиторию и вызвал массу положительных откликов.Напомним, что продюсерский центр под названием MALFA с недавнего времени закрыт. В конце октября продюсер объяснил это тем, что намерен полностью реструктуризовать лейбл. Новая компания будет представлять не более двух исполнителей в год, а прошлые подопечные теперь находятся в «свободном плавании».