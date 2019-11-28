Попытки Брэда Питта обустроить личную жизнь стали причиной скандалов с Анджелиной Джоли





За прошедшую неделю Брэд Питт дважды появлялся на публике вместе с коллегой Алией Шокат. Поклонники звезды уверены, что актриса является его новой пассией, однако официальных подтверждений их роману пока нет. Несмотря на отсутствие доказательств, фолловеры заметили ревность со стороны Анджелины Джоли, которая проявляется в ограничениях свиданий с детьми. Недавно звезда “Малефисенты” была настроена позволить детям приехать к Питту на праздничный уикенд в честь Дня Благодарения, но вскоре забрала свои слова обратно. Как передает NW, наследникам знаменитостей не нравится Шокат, которая постоянно сопровождает Питта.На данный момент таблоиды имеют противоречивые сведения. Например, некоторые инсайдеры заявляют о простой дружбе между коллегами, а другие сообщают о влюбленности Питта, который уже готов познакомить избранницу с детьми.