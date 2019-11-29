Ученые нашли новый способ прогнозировать потерю арктического льда





Недавнее исследование ученых из Калифорнийского университета сужает прогнозы о появлении «свободной ото льда» Арктики между 2044 и 2067 годами. Экологи использовали новый подход, использующий альбедо морского льда или отражательную способность, что позволило повысить точность моделей прогнозирования климата. Поскольку за последние десять лет в Северном Ледовитом океане произошла быстрая потеря морского льда, многочисленные усилия были направлены на прогноз того, когда в регионе может пройти первый сезон без замерзшей поверхности. Резкие падения в объеме льда были видны также летом 2007 года и в 2012 году.Ученые говорят, что к середине XXI века останется только самый устойчивый лед на севере Гренландии и канадском архипелаге, а остальная часть Акртики освободится от каких-либо «препятствий». Проблема связана с тем, что лед имеет решающее значение не только для погодных условий в более низких широтах, включая Западную Европу, но и для планетарного механизма охлаждения. Таяние ледников согревает океан, который способствует еще большему расплавлению и повышению глобальной температуры. Это может привести к катастрофическим последствиям для природы и цивилизации в виде наводнений, усиления парникового эффекта и уничтожением многих представителей полярной флоры и фауны.