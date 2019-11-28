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У звезды «Дома-2» Александры Черно начался токсикоз

У звезды телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Александры Черно начался сильный токсикоз, и теперь девушка не понаслышке знает, каково быть беременной.
У звезды «Дома-2» Александры Черно начался токсикоз

Не успела Александра Черно сообщить радостную новость о том, что она находится в положении, как тут же начала страдать от того, что ее мучает тошнота. Ко всему у нее проснулся сильный аппетит, и теперь она ест в разы больше, чем прежде. Некоторые уже предположили, что советы, что более полезно употреблять в пищу во время беременности, рассказала ее коллега по телестройке Ольга Рапунцель. Говорят и о том, что теперь Иосиф Оганесян последует примеру Дмитрия Дмитренко и будет стоять у плиты и готовить разные вкусные блюда для своей любимой жены.

Стоит отметить, что сюрпризы для Александры Иосиф уже начал делать, так как на лобном месте во время собрания он подарил ей шикарный букет из роз, а также сделал салют в ее честь. Сразу после этого ребята еще долго принимали поздравления от коллег по телестройке, потому что собрали их всех за одним столом. В основном паре желали, чтобы их будущий малыш непременно их радовал.

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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:48

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