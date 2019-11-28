Ученые рассказали о причинах исчезновения неандертальцев





Последние неандертальцы жили около 40 тыс. лет назад на территории Средней Азии и Европы. В этот период появились современные люди, которые успешнее боролись за выживание. Количество неандертальцев составляло около 4000 особей. Все были разделены на маленькие группы, которые проживали порознь.Вырождению таких небольших популяций способствовало спаривание между кровными родственниками, низкий уровень выносливости рода при уменьшении количества индивидов. Ежегодные изменения соотношения полов, рождаемости и смертности в группах также повлекли исчезновение вида.Ученые заметили, что вымирание неандертальцев никак не связанно с приходом современных людей. Даже если исчезнувший род соответствовал бы нынешнему по уровню развития и навыкам, вырождение было бы неизбежно в силу небольшой численности популяции.