В Приморье обнаружены пять новых для России видов пауков





В ходе экспедиции арахнолог собрал около 1,5 тысячи экземпляров лесных пауков, проживающих на лиственной подстилке нацпарка Приморья, которые представляли 77 видов. В пределах “Земель леопарда” удалось выявить новые для указанной территории виды, а именно Pardosa laevitarsis из семейства пауков-волков, Phycosoma labialis, Zora lyriformis и, кроме того, Anguliphantes nasus. Упоминается и Allagelena opulenta — он живет на лугах в траве. До сих пор русских наименований для этих видов не существует, поэтому с целью их обозначения используется латынь.Pardosa laevitarsis, являющиеся представителями пауков-волков, ранее были замечены в дикой природе исключительно на территории Японии. Работа отечественного ученого впервые продемонстрировала, что данный вид живет на континенте.