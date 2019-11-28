Павел Табаков оправдал постельную сцену Кристины Асмус в фильме "Текст" компьютерной графикой

Как отметил Павел Табаков, никакого взаимодействия телами на съемочной площадке не происходило, а реалистичность увиденного была достигнута прекрасной актерской игрой, содействием команды и компьютерной графикой. По мнению актера, скандал вокруг фильма “Текст” является признаком хорошего кино. Артист отметил, что при создании киноленты использовались специальные накладки, а все недостающие детали были показаны при помощи современных технологий. Павел Табаков напомнил, что актеры не вступают в связь с чужими женами и мужьями.Детальные сцены секса обговариваются с актерами, а до съемок они репетируют в одежде. Когда приходит время для обнажения, на площадке остаются только режиссер, звукорежиссер и оператор.