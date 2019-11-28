Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете самолета сыном





Спустя сутки после того, как пресса узнала о неудачном походе в туалет сына Никаса Сафронова, художник прокомментировал инцидент. Согласно его мнению, каждый мог оказаться в подобной ситуации, но к известным людям всегда приковано больше внимания. Сразу после произошедшего 63-летний Сафронов связался с наследником, который до сих пор находится в шоке от произошедшего. Он хотел подать в суд на пользователя Сети, который разместил видео с его участием, но передумал. По словам художника, Лука Сафронов сталкивался со многими трудностями, поэтому небольшие оплошности его не напугают.На опубликованном недавно видео запечатлено, как пассажир с лишним весом не мог самостоятельно подняться с унитаза. Никас Сафронов отметил, что в самолетах следует обращать повышенное внимание на безопасность.