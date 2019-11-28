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Эксперты предупредили, что лекарства от изжоги могут увеличить риск желудочного гриппа

Эксперты из Сорбонского университета в Париже утверждают, что лекарства от изжоги могут вызывать различные заболевания. По мнению французских специалистов, они увеличивают риск желудочного гриппа. Соответствующие исследования опубликованы в журнале Jama Network Open.

По словам экспертов, существует перечень причин, по которым прием лекарства от изжоги принесет негативные последствия и сбои в человеческом организме. Непосредственно таблетки повлияют на желудочную кислоту, которая играет роль в защите от вирусов. Ученые советуют не принимать препараты без острой необходимости, а также обращать повышенное внимание на дозировку. Французские эксперты рекомендуют выбрать правильный ежедневный рацион питания, который будет больше всего соответствовать влиянию лекарств на организм.

Напомним, что исходя из американского исследования Национального университета, на зимний период 2015-2016 годов, лица, принимающие препараты от изжоги, на 80% были более склонны к заболеванию желудочным гриппом. Поэтому стоит обращать внимание на советы специалистов, чтобы обезопаситься от неприятных симптомов рвоты и диареи.

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Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 14:56

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