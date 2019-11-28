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Участница «Дома-2» Юлия Белая рассказала, что одевается вызывающе из-за ревности Евгения Ромашова

Участницу телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Юлию Белую номинировали на уход. Девушка призналась, что все это время одевалась достаточно вызывающе из-за ревности Евгения Ромашова.
Участница «Дома-2» Юлия Белая рассказала, что одевается вызывающе из-за ревности Евгения Ромашова

В последнее время к Юлии Белой много вопросов не только у ее молодого человека Евгения Ромашова, но и у продюсеров проекта. Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова и вовсе объяснила факт того, что Юлия должна уйти с телестройки, потому что она намерена расстаться со своим бойфрендом, а в качестве одиночки ее видеть не хотят. Ко всему девушка в последнее время ведет себя очень вызывающе и употребляет алкоголь.

Сама Юлия Белая отметила, что поступает так из-за постоянной ревности Евгения Ромашова, а также его запретов носить открытую одежду, которую он считает вызывающей.

В итоге, несмотря на то, что пара была в ссоре, Юлия Белая ждала своего молодого человека на острове. Она начала переживать и из-за того, что Клавдия Безверхова рассказала о своей симпатии по отношению к Евгению Ромашову, ведь теперь она может разъединить их союз.

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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:39

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