Женщины старше 40 лет позднее узнают о заражении ВИЧ, чем более молодые





Для этого были проанализированы данные из разных регионов мира и оказалось, что возраст коррелируется со скоростью диагностики ВИЧ у женщин. Представительницы прекрасного пола старше 40 лет чаще узнают о заражении уже на последней стадии его развития, тогда как молодые быстрее получают проходят необходимое обследование.Специалисты не знают, почему существует такая ситуация, однако у них есть несколько предположений. Женщины старше 40 лет хуже осведомлены о ВИЧ и его проявлениях, поэтому реже замечают у себя симптомы данной болезни. Кроме того, они менее охотно разговаривают на тему сексуальной жизни с врачами и близкими, поэтому состояние продолжает усугубляться. Эти же проблемы менее выражены у молодых представительниц прекрасного пола.Ученые отмечают, что такая ситуация приводит к множеству серьезных проблем, одна из них – это ускорение распространения ВИЧ. Все дело в том, что женщины старше 40 лет часто находятся в неведении и могут заразить своего сексуального партнера, который тоже долгое время не будет знать о случившемся. Решать эту проблему предлагают усилением проверок и разъяснительной работой.