АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женщины старше 40 лет позднее узнают о заражении ВИЧ, чем более…
EUR 70.44 USD 63.97
Курс валют на 28.11.2019

Женщины старше 40 лет позднее узнают о заражении ВИЧ, чем более молодые

Европейские ученые провели исследование и установили, что возраст имеет большое значения в том, как быстро у женщины диагностируется ВИЧ. Представительницы прекрасного пола старше 40 лет узнают о заражении намного позднее, чем более молодые.
Женщины старше 40 лет позднее узнают о заражении ВИЧ, чем более молодые

Для этого были проанализированы данные из разных регионов мира и оказалось, что возраст коррелируется со скоростью диагностики ВИЧ у женщин. Представительницы прекрасного пола старше 40 лет чаще узнают о заражении уже на последней стадии его развития, тогда как молодые быстрее получают проходят необходимое обследование.

Специалисты не знают, почему существует такая ситуация, однако у них есть несколько предположений. Женщины старше 40 лет хуже осведомлены о ВИЧ и его проявлениях, поэтому реже замечают у себя симптомы данной болезни. Кроме того, они менее охотно разговаривают на тему сексуальной жизни с врачами и близкими, поэтому состояние продолжает усугубляться. Эти же проблемы менее выражены у молодых представительниц прекрасного пола.

Ученые отмечают, что такая ситуация приводит к множеству серьезных проблем, одна из них – это ускорение распространения ВИЧ. Все дело в том, что женщины старше 40 лет часто находятся в неведении и могут заразить своего сексуального партнера, который тоже долгое время не будет знать о случившемся. Решать эту проблему предлагают усилением проверок и разъяснительной работой.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:34

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые выяснили, почему мужчины болеют раком чаще…
Модернизированный внедорожник Toyota C-HR появился в…
Таролог Александр Кинжинов объяснил причину возвращения Натальи Ветлицкой на большую…
В Сети показали самый тонкий смартфон с поддержкой…
Валентина Рубцова рассказала о бурной молодости и личной…
Диетолог рассказала о вреде и пользе употребления…
Внучку Александры Назаровой отправят учиться в пансион при…
Женщины старше 40 лет позднее узнают о заражении ВИЧ, чем более…
Ученые: Вытряхивание воды из ушей может повлечь повреждение мозга у…
Анастасия Решетова обрела гармонию с собой после…
Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство апарт-отеля из трех башен в…
Врачи рассказали, как не допустить роста жира на животе после 40…
Прохор Шаляпин назвал пиаром рождение своего внебрачного…
Мясников поддал критике медика, рекомендовавшего лечиться святыми…
Королева Елизавета II может отречься от престола в пользу сына…
Светлана Ходченкова похвасталась стройной фигурой после слухов о…
Бюджетный Samsung Galaxy Note10 Lite испытали перед…
Назван средний срок выплаты ипотеки за однокомнатную квартиру в…
Мама американской девочки с «маской Бэтмена» показала результаты лечения в…
К презентации готовится смартфон Motorola One Hyper с выдвижной…
Скарлетт Йоханссон на шоу Джимми Фэллона раскрыла подробности фильма “Черная…
Названы лучшие источники витамина D в зимний…
«Угрожали детей кислотой облить»: Александр Иванов рассказал об угрозах в адрес…
Эксперты рассказали об особенностях боязни химии -…
Mercedes-Benz V-Class оснастят системой…
Вера Брежнева представила собственный бренд косметики…
Мужчина утонул во время посещения бани на юге…
Алеся Кафельникова призналась, что за октябрь заработала только себе на…
Многие даже не подозревают: Врачи дали советы по предотвращению…
Камила Кабелло извинилась за кражу предмета из дома принца Уильяма и Кейт…
Ученые рассказали о живущих в квартирах и домах…
Елена Темникова подтвердила решение завершить музыкальную…
В Израиле раскопали «военную базу» полководца из…
«Задолбал уже этот шоу-бизнес»: Иосиф Пригожин рассказал, почему песни Валерии не крутят на «Русском…
Астрофизики нашли необычную черную дыру в Млечном…
Медики назвали главные продукты, предотвращающие развитие…
«В ужасе были все, особенно папа»: Лиза Пескова рассказала о своей…
Смартфоны Samsung Galaxy A-Series начали…
Зак Снайжер показал, как Аквамен получит…
Россияне разочаровались в банках и обратили внимание на…
Просмотреть все новости