Ученые: Вытряхивание воды из ушей может повлечь повреждение мозга у детей





Во время эксперимента у младенцев наблюдался избыток критического ускорения над силой тяжести по отношению к размеру уха в десять раз. Это может стать причиной повреждения главного мозга. Специалисты рассказали, что у взрослых сила ускорения намного меньше.Наличие воды в ушных проходах в течение нескольких дней может повлечь возникновение воспалительных процессов, боль и зуд. Если вовремя не обратиться за помощью к доктору, то ушные инфекции могут привести к потере слуха или повреждению хряща и кости.Поэтому жидкость в ушах нужно убирать с помощью растворов спирта, уксуса, перекись водорода с водой. В то же время, ученые отметили, что влияние на организм этих веществ еще нужно дополнительно изучить.