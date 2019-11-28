Анастасия Решетова обрела гармонию с собой после родов

Анастасия Решетова находится в сильной гармонии с собой, которая пришла после родов, поэтому не расстраивается из-за некоторых недостатков. Модель призналась, что некоторые несовершенства могли сильно ее расстроить в прошлом, но сейчас они не вызывают волнений. Она знает, что выглядит привлекательно, но все равно стремится к лучшему. Модель не может объяснить это, предполагая, что так на ней сказалась перестройка гормонов или она действительно повзрослела. Решетова считает, что важно находится в том весе, в котором действительно удобно, а также она выступает против бодипозитива, являющегося прикрытием неухоженности.Анастасия Решетова не считает, что молодая мать должна посвятить себя уходу за ребенком, но в первые месяцы после родов она не может заняться экстренной сушкой тела из-за грудного вскармливания. Однако избранница Тимати намерена планомерно возвращать свою фигуру к той, в которой она больше всего себе нравится.