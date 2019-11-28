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Внучку Александры Назаровой отправят учиться в пансион при Минобороны

Внучку известной актрисы Александры Назаровой Александру отправят в пансион при Минобороны РФ. Там она будет учиться по выбранному направлении, и ей не обязательно становиться военной в будущем, в этом вопросе семье девочки помог Сергей Шойгу.
Внучку Александры Назаровой отправят учиться в пансион при Минобороны

Александра Назарова умерла несколько месяцев назад, и поэтому ее внучка Александра фактически осталась одна, ведь родители ребенка умерли тогда, когда она была еще маленькой. Именно поэтому опекунство над девочкой взяла сестра второго мужа артистки Александра Михайлова. При этом подруга актрисы Наталья Потапова рассказала о том, что внучку звезды никто не собирается оставлять на произвол судьбы. При этом она отметила, что ее зачисление в пансион при Минобороны пойдет ей на пользу.

С такой инициативой выступил сам Сергей Шойгу, к министру за помощью обратились близкие внучки Александры Назаровой. Глава Минобороны устроил для Александры собеседование в пансионе, его девочка уже прошла. Там она будет учится среди других детей, однако в будущем у нее нет обязанности становится военным. Девочка сможет пройти обучение по самым разными специальностям, включая гражданские, а затем поступить в обычное учебное заведение по своему выбору. Также было отмечено, что у внучки актрисы есть успехи в рисовании, поэтому возможно она пойдет по этому направлению. Сейчас девочка живет в 2-комнатной квартире, доставшейся от бабушки.

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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:37

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