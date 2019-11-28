АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женщины старше 40 лет позднее узнают о заражении ВИЧ, чем более…
EUR 70.44 USD 63.97
Курс валют на 28.11.2019

Диетолог рассказала о вреде и пользе употребления хурмы

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о вреде и пользе употребления хурмы. Специалист отметила, что, несмотря на многочисленные полезные свойства данной ягоды, употреблять ее в пищу стоит в умеренных количествах, а детям до трех лет вовсе следует отказаться. Этими советами она поделилась с издательством «Вечерняя Москва».

Безусловно, Елена Соломатина рекомендует употребление сладкой ягоды в период ее сезона. Эксперт отметила, что ягода богата полезными микро- и макроэлементами, которые необходимы для нормального функционирования организма в холодное время года. Например, магний, оказывает расслабляющее воздействие на кровеносные сосуды, а калий может помочь вывести из организма излишки жидкости или понизить высокое давление. Более того, ягода богата йодом, пектинами и пищевыми волокнами.

Несмотря на все полезные свойства, стоит не забывать о вреде от чрезмерного употреблении хурмы. Из-за оранжевого пигмента бета-каротина, это может грозить развитием «каротиновой желтухи». Диетолог также напомнила о содержании в ягоде танинов, которые замедляют пищеварение у маленьких детей. А вот из-за высокой калорийности, употребление хурмы стоит сократить представительницам женского пола, которые активно следят за своей фигурой.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 13:47

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые выяснили, почему мужчины болеют раком чаще…
Модернизированный внедорожник Toyota C-HR появился в…
Таролог Александр Кинжинов объяснил причину возвращения Натальи Ветлицкой на большую…
В Сети показали самый тонкий смартфон с поддержкой…
Валентина Рубцова рассказала о бурной молодости и личной…
Диетолог рассказала о вреде и пользе употребления…
Внучку Александры Назаровой отправят учиться в пансион при…
Женщины старше 40 лет позднее узнают о заражении ВИЧ, чем более…
Ученые: Вытряхивание воды из ушей может повлечь повреждение мозга у…
Анастасия Решетова обрела гармонию с собой после…
Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство апарт-отеля из трех башен в…
Врачи рассказали, как не допустить роста жира на животе после 40…
Прохор Шаляпин назвал пиаром рождение своего внебрачного…
Мясников поддал критике медика, рекомендовавшего лечиться святыми…
Королева Елизавета II может отречься от престола в пользу сына…
Светлана Ходченкова похвасталась стройной фигурой после слухов о…
Бюджетный Samsung Galaxy Note10 Lite испытали перед…
Назван средний срок выплаты ипотеки за однокомнатную квартиру в…
Мама американской девочки с «маской Бэтмена» показала результаты лечения в…
К презентации готовится смартфон Motorola One Hyper с выдвижной…
Скарлетт Йоханссон на шоу Джимми Фэллона раскрыла подробности фильма “Черная…
Названы лучшие источники витамина D в зимний…
«Угрожали детей кислотой облить»: Александр Иванов рассказал об угрозах в адрес…
Эксперты рассказали об особенностях боязни химии -…
Mercedes-Benz V-Class оснастят системой…
Вера Брежнева представила собственный бренд косметики…
Мужчина утонул во время посещения бани на юге…
Алеся Кафельникова призналась, что за октябрь заработала только себе на…
Многие даже не подозревают: Врачи дали советы по предотвращению…
Камила Кабелло извинилась за кражу предмета из дома принца Уильяма и Кейт…
Ученые рассказали о живущих в квартирах и домах…
Елена Темникова подтвердила решение завершить музыкальную…
В Израиле раскопали «военную базу» полководца из…
«Задолбал уже этот шоу-бизнес»: Иосиф Пригожин рассказал, почему песни Валерии не крутят на «Русском…
Астрофизики нашли необычную черную дыру в Млечном…
Медики назвали главные продукты, предотвращающие развитие…
«В ужасе были все, особенно папа»: Лиза Пескова рассказала о своей…
Смартфоны Samsung Galaxy A-Series начали…
Зак Снайжер показал, как Аквамен получит…
Россияне разочаровались в банках и обратили внимание на…
Просмотреть все новости