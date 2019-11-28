Диетолог рассказала о вреде и пользе употребления хурмы





Безусловно, Елена Соломатина рекомендует употребление сладкой ягоды в период ее сезона. Эксперт отметила, что ягода богата полезными микро- и макроэлементами, которые необходимы для нормального функционирования организма в холодное время года. Например, магний, оказывает расслабляющее воздействие на кровеносные сосуды, а калий может помочь вывести из организма излишки жидкости или понизить высокое давление. Более того, ягода богата йодом, пектинами и пищевыми волокнами.Несмотря на все полезные свойства, стоит не забывать о вреде от чрезмерного употреблении хурмы. Из-за оранжевого пигмента бета-каротина, это может грозить развитием «каротиновой желтухи». Диетолог также напомнила о содержании в ягоде танинов, которые замедляют пищеварение у маленьких детей. А вот из-за высокой калорийности, употребление хурмы стоит сократить представительницам женского пола, которые активно следят за своей фигурой.