Таролог Александр Кинжинов объяснил причину возвращения Натальи Ветлицкой на большую сцену





Финалист 18-й “Битвы экстрасенсов” Александр Кинжинов признался, что с детства помнит хиты Ветлицкой, которой пришлось уехать из России почти на 15 лет. По мнению таролога, артистка соскучилась по сцене, популярности, зрителям и бурным аплодисментам, поэтому решила вернуться в шоу-бизнес. Однако он не смог спрогнозировать ей успех, поскольку считает, что певица не сможет вернуть былую известность. Экстрасенс отметил, что вкусы публики меняются со временем, но у признанных в прошлом исполнителей тоже есть свои поклонники.Наталья Ветлицкая рассказала, что в 2020 году у нее уже запланированы несколько концертов. Кинжинов отметил, что некоторые источники сообщают о заключении певицей нескольких контрактов с продюсерской компанией.