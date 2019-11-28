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Таролог Александр Кинжинов объяснил причину возвращения Натальи Ветлицкой на большую сцену

Экстрасенс Александр Кинжинов объяснил причину возвращения певицы Натальи Ветлицкой на большую сцену. Таролог уверен, что звезда 90-х соскучилась по славе и поклонникам.

Финалист 18-й “Битвы экстрасенсов” Александр Кинжинов признался, что с детства помнит хиты Ветлицкой, которой пришлось уехать из России почти на 15 лет. По мнению таролога, артистка соскучилась по сцене, популярности, зрителям и бурным аплодисментам, поэтому решила вернуться в шоу-бизнес. Однако он не смог спрогнозировать ей успех, поскольку считает, что певица не сможет вернуть былую известность. Экстрасенс отметил, что вкусы публики меняются со временем, но у признанных в прошлом исполнителей тоже есть свои поклонники.
Таролог Александр Кинжинов объяснил причину возвращения Натальи Ветлицкой на большую сцену

Наталья Ветлицкая рассказала, что в 2020 году у нее уже запланированы несколько концертов. Кинжинов отметил, что некоторые источники сообщают о заключении певицей нескольких контрактов с продюсерской компанией.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:16

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