Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство апарт-отеля из трех башен в Москве





Исходя из сообщения известно, что застройщиком был выбран АО Специализированный застройщик «МКСМ». Строительство гостинично-апартаментного комплекса будет проводиться по адресу Волоколамское шоссе 81, корп.2 (СЗАО, Покровское-Стрешнево). Средства на сооружение масштабного апарт-отеля в полной размере выделил инвестор. Исходя из предоставленного проекта, можно утверждать, что комплекс будет состоять из трех отдельно стоящих 25-этажных корпусов. Трапециевидные башни обретут название «Башня Север», «Башня Юг» и «Башня Запад».В Мосгосстройнадзоре отмечают, что разрешение на строительство гостинично-апартаментного комплекса уже подписано и выдано на руки застройщикам. Стоит обратить внимание, что на первом этаже каждой из башен будет располагаться лобби со стойкой рецепции, административные кабинеты, а также помещения со специальным поддоном для мытья лап животных. Также будет выделено помещение для хранения багажных тележек и для отдыха персонала. На всех последующих верхних этажах разместятся апартаменты для проживания.