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Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство апарт-отеля из трех башен в Москве

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство апарт-отеля со стоянкой на 220 мест. Также в пресс-службе комитета сообщается, что он будет расположен на северо-западе Москвы.

Исходя из сообщения известно, что застройщиком был выбран АО Специализированный застройщик «МКСМ». Строительство гостинично-апартаментного комплекса будет проводиться по адресу Волоколамское шоссе 81, корп.2 (СЗАО, Покровское-Стрешнево). Средства на сооружение масштабного апарт-отеля в полной размере выделил инвестор. Исходя из предоставленного проекта, можно утверждать, что комплекс будет состоять из трех отдельно стоящих 25-этажных корпусов. Трапециевидные башни обретут название «Башня Север», «Башня Юг» и «Башня Запад».

В Мосгосстройнадзоре отмечают, что разрешение на строительство гостинично-апартаментного комплекса уже подписано и выдано на руки застройщикам. Стоит обратить внимание, что на первом этаже каждой из башен будет располагаться лобби со стойкой рецепции, административные кабинеты, а также помещения со специальным поддоном для мытья лап животных. Также будет выделено помещение для хранения багажных тележек и для отдыха персонала. На всех последующих верхних этажах разместятся апартаменты для проживания.

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Общество
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 13:03

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