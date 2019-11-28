Прохор Шаляпин назвал пиаром рождение своего внебрачного сына





Недавно Прохор Шаляпин оказался в центре очередного скандала. Певец узнал, что у него есть внебрачный сын от Татьяны Гудзевой. После таких новостей знаменитость поставил на паузу свои отношения с Виталиной Цимбалюк-Романовской для того, чтобы разобраться со всей этой ситуацией. Чуть позже начали сообщать, что звезда переехал жить к матери своего ребенка.Несмотря на это, на одной из телепрограмм Прохор Шаляпин нелицеприятно отозвался о Татьяне Гудзевой. Артист заявил, что она пытается пропариться на данной ситуации, а его сына использует исключительно для этих целей. Также знаменитость отметил, что создать шум вокруг себя возможно только неоднозначными ситуациями, ведь на хорошие дела люди просто не реагируют. Именно поэтому он прекрасно понимает действия матери своего ребенка., - признался Прохор Шаляпин. Такое высказывание говорит о том, что певец и сам не прочь воспользоваться данным случаем.Напомним, недавно Прохор Шаляпин стал часто появляться на публике со своей бывшей женой, бизнесвумен Ларисой Копенкиной. Бывшие супруги сказали, что не исключают возможности возобновления отношений, однако пока говорить об этом рано.