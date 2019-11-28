В Сети показали самый тонкий смартфон с поддержкой 5G
Компания Oppo опубликовала в Сети изображения новейшего Reno 3 Pro 5G. Этот смартфон является самым тонким в мире устройством с поддержкой 5G.
OPPO Reno 3 5G будет запущен в декабре, при том, что недавно был представлен официальный вариант Pro-версии. Вице-президент компании Брайан Шен опубликовал в соцсети Twitter рендер Reno 3 Pro 5G, на котором видно часть смартфона. Изображение показывает, что у девайса будет изогнутый экран с тонкой рамкой в верхней части. Несмотря на то, что у него нет "брови", в верхнем левом углу может оказаться отверстие для переднего объектива. Бренд утверждает, что Reno 3 Pro 5G оснастят стеклянным корпус толщиной всего в 7,7 мм. Подобное решение может сделать его самым тонким двухрежимным телефоном с поддержкой 5G.
На изображении также видно кнопку питания, расположенную на правой части корпуса. О характеристиках известно немногое, кроме того факта, что флагман будет работать на «чистом» ColorOS 7. Эксперты предполагают, что в будущий телефон получит 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления в 90 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 735 SoC, сканер отпечатков пальцев, четыре камеры с 60-мегапиксельным датчиком, батареей на 4500 мАч и быстрой зарядкой в 30 Вт с VOOC 4.0. Ориентировочная цена составляет около 470 долларов США.
OPPO Reno 3 5G будет запущен в декабре, при том, что недавно был представлен официальный вариант Pro-версии. Вице-президент компании Брайан Шен опубликовал в соцсети Twitter рендер Reno 3 Pro 5G, на котором видно часть смартфона. Изображение показывает, что у девайса будет изогнутый экран с тонкой рамкой в верхней части. Несмотря на то, что у него нет "брови", в верхнем левом углу может оказаться отверстие для переднего объектива. Бренд утверждает, что Reno 3 Pro 5G оснастят стеклянным корпус толщиной всего в 7,7 мм. Подобное решение может сделать его самым тонким двухрежимным телефоном с поддержкой 5G.
На изображении также видно кнопку питания, расположенную на правой части корпуса. О характеристиках известно немногое, кроме того факта, что флагман будет работать на «чистом» ColorOS 7. Эксперты предполагают, что в будущий телефон получит 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления в 90 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 735 SoC, сканер отпечатков пальцев, четыре камеры с 60-мегапиксельным датчиком, батареей на 4500 мАч и быстрой зарядкой в 30 Вт с VOOC 4.0. Ориентировочная цена составляет около 470 долларов США.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:06