Врачи рассказали, как не допустить роста жира на животе после 40 лет





По словам диетологов Калифорнийского университета в Сан-Диего, в молодости здоровые люди иногда могут позволять себе слабости в выборе пищи. Им иногда можно переборщить со сладким, а также посетить рестораны, где продается фастфуд. При этом после 40 лет все меняется, и прежние правила уже не действуют. Все дело в замедление обмена веществ, это приводит к накапливают жира и других неполезных для организма отложений.Чтобы избежать появления большого живота после 40 лет, мужчинам необходимо 2 раза в неделю есть красное мясо, однако порции должны быть умеренными. Для женщин такой рацион станет профилактикой дефицита железа. Также необходимо употреблять блюда из шпината, капусты и мангольда. Большое значение для здоровья имеет наличие в рационе зерновых, овощей и фруктов, их выбор должен быть разнообразным. Вредные и простые углеводы же стоит исключить из ежедневного меню.После 50 лет врачи советуют добавлять в рацион продукты, содержащие в себе сахар. Это необходимо для того, чтобы поддерживать его уровень в крови на нужной отметке. Кроме того, в такой еде должно быть мало холестерина, углеводов и много клетчатки.