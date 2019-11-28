Светлана Ходченкова похвасталась стройной фигурой после слухов о беременности

Недавно в Сети начали публиковаться сведения о том, что 36-летняя Светлана Ходченкова находится в положении, ожидая первенца. Притом речь шла уже о пятом месяце беременности. Знаменитость отказалась как-либо реагировать на слухи или комментировать свою личную жизнь, а недавно она и вовсе продемонстрировала общественности идеальную фигуру в рамках посещения GQ Super Women. В своем Instagram-аккаунте звезда показала несколько снимков, на которых позирует в черном обтягивающем платье, демонстрируя отсутствие намеков на собственное “интересное положение”.Как известно, Светлана Ходченкова состояла в браке с Владимиром Яглычем, с которым развелась в 2010 году. Также артистка имела продолжительный роман с предпринимателем Георгием Петришиным.