Мясников поддал критике медика, рекомендовавшего лечиться святыми мощами





В новом выпуске ток-шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» появился в качестве гостя знаменитый телеврач Александр Мясников. В ходе беседы с ведущим программы, медик вспомнил шокирующее для научного сообщества заявление от севастопольского коллеги. По словам звезды, отоларингог советовал своим больным обращаться за исцелением к мощам святителя Луки в Симферополе. Такую рекомендацию создатель передачи «О самом главном» назвал не только «богохульством», но и «издевательством над людьми».Вся ситуация началась вокруг публикации пациентки в соцсетях, которая содержала фотографию с необычным рецептом. Последний был подписан: «Обратитесь к останкам святых, если не помогут лекарства». Мясников надеется, что на подобные действия, которые могут нанести вред большинству людей, в скором времени обратит начальство суеверного врача. Кроме прочего, депутат Госдумы Геннадий Онищенко не заметил в рекомендациях отоларинголога ничего противоправного, одиозно отметив, что «посещение мощей поможет женщине собрать всю волю в кулак».