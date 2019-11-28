Королева Елизавета II может отречься от престола в пользу сына Чарльза





Об этом сообщило авторитетное британское издание The Sun со ссылкой на источник в королевской семье. Согласно этой информации, эти сведения являются секретными, однако процессы подготовки перехода престола в пользу сына Чарльза уже стартовали. Именно поэтому Елизавета II стала реже появляться на официальных мероприятиях и теперь передает свои дела будущему королю Великобритании.Сообщается, что это произойдет в апреле 2021 года. Эта дата выбрана не случайно, тогда Елизавете II исполниться 95 лет. Примечательно, что ее супруг, принц Филипп, отказался участвовать в официальных мероприятиях и приемах именно в таком возрасте, хотя раньше он всегда появлялся на них вместе со своей супругой. По мнению монарха, ее сын готов принять управление государством, ведь он является состоявшимся человеком. Также сообщается, что принцу Чарльз уже начал принимать активное участие в политике и лично решил несколько важных для королевской семьи вопросов, однако об этом стараются пока не говорить.Напомним, Елизавета II начала править в далеком 1952 году. В 2015-м она стала монархом, который дольше всего руководил Великобританией в ее истории. Принц Чарльз является прямым наследником престола с 3 лет.