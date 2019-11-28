Скарлетт Йоханссон на шоу Джимми Фэллона раскрыла подробности фильма “Черная вдова”





Скарлетт Йоханссон появилась в студии программы Джимми Фэллона, где призналась, что сюжет “Черной вдовы” "стер" ее эмоционально, а также в прямом смысле этого слова. Персонаж актрисы пожертвовал собой ради Камня Души, который получил Соколиный Глаз. Актриса отметила, что работа над приквелом стала ее отдушиной и подарила чувство завершенности. Звезда с нетерпением ждет выхода киноленты на экраны, желая, чтобы зритель быстрее увидел ее. Скарлетт Йоханссон считает, что Черная Вдова окончательно умерла последних “Мстителях”, хотя поклонники утверждают, что она застряла в одной из параллельных вселенных.“Черная Вдова” выйдет в прокат на территории России 30 апреля 2020 года, а действие фильма развернется после событий киноленты “Первый мститель: Противостояние”.