Скарлетт Йоханссон на шоу Джимми Фэллона раскрыла подробности фильма “Черная вдова”
Американская знаменитость Скарлетт Йоханссон на шоу Джимми Фэллона раскрыла подробности фильма “Черная вдова”. Как передает Collider, актриса сыграет главную роль в данной кинокартине.
Скарлетт Йоханссон появилась в студии программы Джимми Фэллона, где призналась, что сюжет “Черной вдовы” "стер" ее эмоционально, а также в прямом смысле этого слова. Персонаж актрисы пожертвовал собой ради Камня Души, который получил Соколиный Глаз. Актриса отметила, что работа над приквелом стала ее отдушиной и подарила чувство завершенности. Звезда с нетерпением ждет выхода киноленты на экраны, желая, чтобы зритель быстрее увидел ее. Скарлетт Йоханссон считает, что Черная Вдова окончательно умерла последних “Мстителях”, хотя поклонники утверждают, что она застряла в одной из параллельных вселенных.
“Черная Вдова” выйдет в прокат на территории России 30 апреля 2020 года, а действие фильма развернется после событий киноленты “Первый мститель: Противостояние”.
Скарлетт Йоханссон появилась в студии программы Джимми Фэллона, где призналась, что сюжет “Черной вдовы” "стер" ее эмоционально, а также в прямом смысле этого слова. Персонаж актрисы пожертвовал собой ради Камня Души, который получил Соколиный Глаз. Актриса отметила, что работа над приквелом стала ее отдушиной и подарила чувство завершенности. Звезда с нетерпением ждет выхода киноленты на экраны, желая, чтобы зритель быстрее увидел ее. Скарлетт Йоханссон считает, что Черная Вдова окончательно умерла последних “Мстителях”, хотя поклонники утверждают, что она застряла в одной из параллельных вселенных.
“Черная Вдова” выйдет в прокат на территории России 30 апреля 2020 года, а действие фильма развернется после событий киноленты “Первый мститель: Противостояние”.