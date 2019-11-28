АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы 7 продуктов, которые быстро поднимут…
EUR 70.44 USD 63.97
Курс валют на 28.11.2019

«Угрожали детей кислотой облить»: Александр Иванов рассказал об угрозах в адрес семьи

Известный российский музыкант и исполнитель, фронтмен знаменитой группы «Рондо» Александр Иванов рассказал о том, как несколько лет тому назад его семье угрожали из-за того, что он посвятил ополченцам Донбасса несколько песен. Доходило до того, что еще недавние друзья угрожали облить детей артиста кислотой.
«Угрожали детей кислотой облить»: Александр Иванов рассказал об угрозах в адрес семьи

По словам Александра Иванова, после событий на Майдане семья, с которой он раньше дружил, буквально «слетела с катушек». Эти люди в социальных сетях угрожали детям музыканта, постоянно названивали с разных номеров и «минировали» клубы, в которых должны были пройти выступления «Рондо». Причем, некоторые концерты из-за этих нападок действительно приходилось отменять. «Они мне постоянно писали, что я скоро без работы останусь, даже угрожали детей кислотой облить», - утверждает артист.

В результате музыканту пришлось обратиться в отдел по борьбе с терроризмом. Силовики быстро вычислили угрожавших Иванову людей, правда не успели их арестовать, поскольку злоумышленники к тому моменту уже выехали в Камбоджу. Впрочем, после этого угрозы прекратились, и музыкант смог работать в нормальной обстановке.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:56

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анастасия Решетова обрела гармонию с собой после…
Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство апарт-отеля из трех башен в…
Врачи рассказали, как не допустить роста жира на животе после 40…
Прохор Шаляпин назвал пиаром рождение своего внебрачного…
Мясников поддал критике медика, рекомендовавшего лечиться святыми…
Королева Елизавета II может отречься от престола в пользу сына…
Светлана Ходченкова похвасталась стройной фигурой после слухов о…
Бюджетный Samsung Galaxy Note10 Lite испытали перед…
Назван средний срок выплаты ипотеки за однокомнатную квартиру в…
Мама американской девочки с «маской Бэтмена» показала результаты лечения в…
К презентации готовится смартфон Motorola One Hyper с выдвижной…
Скарлетт Йоханссон на шоу Джимми Фэллона раскрыла подробности фильма “Черная…
Названы лучшие источники витамина D в зимний…
«Угрожали детей кислотой облить»: Александр Иванов рассказал об угрозах в адрес…
Эксперты рассказали об особенностях боязни химии -…
Mercedes-Benz V-Class оснастят системой…
Вера Брежнева представила собственный бренд косметики…
Мужчина утонул во время посещения бани на юге…
Алеся Кафельникова призналась, что за октябрь заработала только себе на…
Многие даже не подозревают: Врачи дали советы по предотвращению…
Камила Кабелло извинилась за кражу предмета из дома принца Уильяма и Кейт…
Ученые рассказали о живущих в квартирах и домах…
Елена Темникова подтвердила решение завершить музыкальную…
В Израиле раскопали «военную базу» полководца из…
«Задолбал уже этот шоу-бизнес»: Иосиф Пригожин рассказал, почему песни Валерии не крутят на «Русском…
Астрофизики нашли необычную черную дыру в Млечном…
Медики назвали главные продукты, предотвращающие развитие…
«В ужасе были все, особенно папа»: Лиза Пескова рассказала о своей…
Смартфоны Samsung Galaxy A-Series начали…
Зак Снайжер показал, как Аквамен получит…
Россияне разочаровались в банках и обратили внимание на…
Ольга Кормухина не здоровается с Полиной Гагариной из-за…
Бюджетный смартфон Vivo Z5i скоро выйдет в…
Ченнинг Татум намерен судиться с Дженной Деван из-за…
В России назвали три лучших семейных автомобиля 2019 года в разных ценовых…
У актрисы Дженнифер Энистон случился нервный…
В большинстве регионов России зафиксировано снижение…
Илзе Лиепа в детстве часто выясняла отношения со старшим…
Сын Меган Маркл и принца Гарри получил свой первый рождественский…
Психологи назвали методы манипулирования, которые используют…
Просмотреть все новости