«Угрожали детей кислотой облить»: Александр Иванов рассказал об угрозах в адрес семьи
Известный российский музыкант и исполнитель, фронтмен знаменитой группы «Рондо» Александр Иванов рассказал о том, как несколько лет тому назад его семье угрожали из-за того, что он посвятил ополченцам Донбасса несколько песен. Доходило до того, что еще недавние друзья угрожали облить детей артиста кислотой.
По словам Александра Иванова, после событий на Майдане семья, с которой он раньше дружил, буквально «слетела с катушек». Эти люди в социальных сетях угрожали детям музыканта, постоянно названивали с разных номеров и «минировали» клубы, в которых должны были пройти выступления «Рондо». Причем, некоторые концерты из-за этих нападок действительно приходилось отменять. «Они мне постоянно писали, что я скоро без работы останусь, даже угрожали детей кислотой облить», - утверждает артист.
В результате музыканту пришлось обратиться в отдел по борьбе с терроризмом. Силовики быстро вычислили угрожавших Иванову людей, правда не успели их арестовать, поскольку злоумышленники к тому моменту уже выехали в Камбоджу. Впрочем, после этого угрозы прекратились, и музыкант смог работать в нормальной обстановке.
По словам Александра Иванова, после событий на Майдане семья, с которой он раньше дружил, буквально «слетела с катушек». Эти люди в социальных сетях угрожали детям музыканта, постоянно названивали с разных номеров и «минировали» клубы, в которых должны были пройти выступления «Рондо». Причем, некоторые концерты из-за этих нападок действительно приходилось отменять. «Они мне постоянно писали, что я скоро без работы останусь, даже угрожали детей кислотой облить», - утверждает артист.
В результате музыканту пришлось обратиться в отдел по борьбе с терроризмом. Силовики быстро вычислили угрожавших Иванову людей, правда не успели их арестовать, поскольку злоумышленники к тому моменту уже выехали в Камбоджу. Впрочем, после этого угрозы прекратились, и музыкант смог работать в нормальной обстановке.