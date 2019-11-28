«Угрожали детей кислотой облить»: Александр Иванов рассказал об угрозах в адрес семьи





По словам Александра Иванова, после событий на Майдане семья, с которой он раньше дружил, буквально «слетела с катушек». Эти люди в социальных сетях угрожали детям музыканта, постоянно названивали с разных номеров и «минировали» клубы, в которых должны были пройти выступления «Рондо». Причем, некоторые концерты из-за этих нападок действительно приходилось отменять., - утверждает артист.В результате музыканту пришлось обратиться в отдел по борьбе с терроризмом. Силовики быстро вычислили угрожавших Иванову людей, правда не успели их арестовать, поскольку злоумышленники к тому моменту уже выехали в Камбоджу. Впрочем, после этого угрозы прекратились, и музыкант смог работать в нормальной обстановке.